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Салман Абеди был связан с радикальной группой в самом Манчестере
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28 Мая 2017 12:03

Салман Абеди был связан с радикальной группой в самом Манчестере

Салман Абеди, который совершил теракт на концерте Арианы Гранде, был связан с радикальной группой в самом Манчестере. Об этом рассказал журналистам рэпер Геко - друг детства смертника. Родители Салмана Абеди также заметили, что их сын начал склоняться к радикальным исламистским убеждениям. Отец решил увезти его в Ливию. За несколько дней до теракта Абеди уговорил родителей вернуть ему паспорт, сообщив, что хочет совершить паломничество в Мекку. ФБР еще зимой предупреждало британскую контрразведку о подготовке теракта в Манчестере. За Абеди следили с середины прошлого года. Тогда спецслужбы предполагали, что он планирует убийство политика. Но эта версия не подтвердилась, расследование остановили. Британцы тоже следили за Абеди, но потом исключили его из списка экстремистов.

  

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