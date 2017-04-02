Сакура в полном цвету

2 Апреля 2017 15:08

Тысячи жителей Токио выходят на улицы, чтобы насладиться кульминацией одного из самых красочных явлений. Собираются в парках, фотографируются и устраивают пикники. В этом году сакура зацвела в Токио на пять дней раньше обычного. И впервые за последние 10 лет раньше, чем в южных регионах Страны восходящего солнца.