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Сакура в полном цвету
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2 Апреля 2017 15:08

Сакура в полном цвету

Тысячи жителей Токио выходят на улицы, чтобы насладиться кульминацией одного из самых красочных явлений. Собираются в парках, фотографируются и устраивают пикники. В этом году сакура зацвела в Токио на пять дней раньше обычного. И впервые за последние 10 лет раньше, чем в южных регионах Страны восходящего солнца.
  

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