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С сегодняшнего дня граждане Грузии могут посещать страны ЕС без виз
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28 Марта 2017 07:05

С сегодняшнего дня граждане Грузии могут посещать страны ЕС без виз

С сегодняшнего дня граждане Грузии, имеющие на руках биометрические паспорта, могут посещать страны ЕС без виз. Беспрепятственно передвигаться по всей территории Шенгенской зоны и находиться там не более 90 дней разрешено в течение полугода. Целями визита могут быть туризм, посещение близких родственников и бизнес-встречи, а также тренинги и участие в культурных мероприятиях. Разрешение на работу безвизовый режим не дает.

  

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