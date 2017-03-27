В мире
28 Марта 2017 07:05
С сегодняшнего дня граждане Грузии могут посещать страны ЕС без виз
С сегодняшнего дня граждане Грузии, имеющие на руках биометрические паспорта, могут посещать страны ЕС без виз. Беспрепятственно передвигаться по всей территории Шенгенской зоны и находиться там не более 90 дней разрешено в течение полугода. Целями визита могут быть туризм, посещение близких родственников и бизнес-встречи, а также тренинги и участие в культурных мероприятиях. Разрешение на работу безвизовый режим не дает.
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