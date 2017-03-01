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С наступлением весны в Украине поднялись тарифы на электроэнергию
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1 Марта 2017 19:12

С наступлением весны в Украине поднялись тарифы на электроэнергию

Они выросли примерно на 26%. При этом введение данной меры было запланировано еще два года назад. Многие эксперты предрекают дальнейшее повышение цен, если осложнится ситуация в Донбассе. Таким образом, с учетом подорожания услуг ЖКХ, общим ростом цен, снижением уровня зарплат и увеличением числа безработных в настоящее время долг населения Украины за услуги ЖКХ перевалил за 846 миллионов долларов.

  

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