С мощным ударом стихии продолжают справляться в эти дни многие страны мира

31 Мая 2017 21:09

Сильнейший шторм пережила Москва. Сегодня же в российской столице объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Накануне ураганный ветер дошел до Украины. Угроза шторма - в Одессе. В западных областях страны - грозовые ливни с градом. Разгулялась стихия в Европе и США. В Японии, напротив, аномальная жара. Что происходит с погодой и каких еще ожидать сюрпризов - выясняла Ольга Давидович.

Мощный шторм прошелся по Центральной Европе. В Германии летняя жара сменилась грозами внезапно - буквально за несколько часов. Ураганный ветер валил деревья и рекламные щиты. От удара молнии погибла женщина. Многие улицы немецкой столицы превратились в реки. Городская канализация не справилась с чрезмерными осадками. Вода била прямо из-под земли. Затопило даже метро.

А на юге Польши из-за ливней вышли из берегов реки. Затоплены многие деревни. Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности.

Сильная буря обрушилась и на Киев. Шквалистый ветер валил деревья. Его порывы достигали 20 метров в секунду. Из-за грозы были затоплены улицы, повреждены автомобили.

Продолжает справляться с последствиями самой мощной за последние сто лет бури Москва. По последним данным, 29 мая погибли 15 человек. Еще около двухсот жителей пострадали. Половина из них до сих пор в больницах. Всего же в российском мегаполисе повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 2 тысячи машин. На сегодня в Москве объявлен желтый уровень опасности - шквалистый ветер и осадки.

Сильный шторм атаковал американский штат Северная Каролина. Пострадавших около 20 человек. В школах отменены занятия, из-за обрыва линий электропередачи без света остались свыше 2 тысяч домов.

Между тем, Япония страдает от аномальной жары. С тепловыми ударами там госпитализировали уже 750 человек, преимущественно пожилых людей. Больше недели температура воздуха здесь не опускается ниже плюс 30. По прогнозам, такая жара продержится до конца недели.

При этом представители Всемирной метеорологической организации обещают нам в этом году аномально высокие температуры, неожиданный холод и прочие погодные катаклизмы. По их словам, все странные проявления погоды первых месяцев года - только начало череды природных катастроф. Изменение климата - неопровержимый факт, и крайне важно, чтобы мир сообща боролся с этой проблемой. С таким заявлением выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Позвольте мне быть откровенным. Мир в опасности. Многие страны сталкиваются с такими проблемами, как рост населения, хаотичная урбанизация, отсутствие продовольственной безопасности, нехватка питьевой воды, массовые перемещения населения. И что самое опасное - изменение климата. Его последствия порой непредсказуемы. При этом все мы ощущаем на себе результаты изменения климата все чаще и чаще".

Синоптики говорят, что опасные волны жары прокатятся этим летом через Италию и Балканы. Мощные бури и грозы - от Франции до Польши, а в Испании и Португалии вновь будет высок риск лесных пожаров.