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С Джулиана Ассанжа сняли обвинения в изнасиловании
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19 Мая 2017 15:08

С Джулиана Ассанжа сняли обвинения в изнасиловании

Прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. Впрочем, данное решение шведских властей никак не повлияет на судьбу основателя "Викиликс". Он по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора в Лондоне из-за британского ордера на его арест. Напомним, Ассанж находится на территории диппредставительства с 2012 года.

 

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