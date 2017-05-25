Руководство украинского медиахолдинга "Интер Медиа Групп" осудило планы законодателей

24 Мая 2017 07:14

Руководство украинского медиахолдинга "Интер Медиа Групп", в состав которой входят около десятка популярных каналов, осудило планы законодателей ввести 75-процентную квоту на обязательное вещание на украинском языке. Верховная рада, напомним, приняла документ ранее. Официальное заявление опубликовано на сайте телеканала "Интер". В нем говорится, что введение языковых квот для вещателей нарушает права человека. Кроме того, по мнению журналистов, закон нанесет вред развитию телевидения страны, поскольку невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж.