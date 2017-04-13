Руководство Каннского кинофестиваля объявило программу юбилейного 70-го форума

14 Апреля 2017 09:06

За главную награду - "Золотую пальмовую ветвь" - будут бороться 18 картин. Среди них - постоянные и уже именитые соперники: фильм "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке, "Двойной любовник" Франсуа Озона, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Роковое искушение" Софии Копполы и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Форум пройдет на Лазурном берегу в конце мая. Председателем жюри станет испанский режиссер Педро Альмодовар.