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Руководство Каннского кинофестиваля объявило программу юбилейного 70-го форума
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14 Апреля 2017 09:06

Руководство Каннского кинофестиваля объявило программу юбилейного 70-го форума

За главную награду - "Золотую пальмовую ветвь" - будут бороться 18 картин. Среди них - постоянные и уже именитые соперники: фильм "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке, "Двойной любовник" Франсуа Озона, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Роковое искушение" Софии Копполы и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Форум пройдет на Лазурном берегу в конце мая. Председателем жюри станет испанский режиссер Педро Альмодовар.
  

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