Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло
В мире
RSS
Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло
Скачать Поделиться

1 Февраля 2017 12:06

Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло

В администрации Дональда Трампа - новые назначения. Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло. На пост главы Верховного суда, который почти год был вакантным, президент США выдвинул кандидатуру Нила Горсача.

Также Белый дом заявил о частичном бойкоте CNN. Администрация США отказывается посылать своих представителей на программы телеканала. Ранее Дональд Трамп обвинил несколько ведущих американских СМИ, в том числе New York Times, Washington Post и CNN, в необъективности и непрофессионализме.

  

Другие новости

Переполох в подземке Вены Перапалох у падземцы Вены 01.02.2017 08:01 / В мире Переполох в подземке Вены

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =