1 Февраля 2017 12:06

В администрации Дональда Трампа - новые назначения. Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло. На пост главы Верховного суда, который почти год был вакантным, президент США выдвинул кандидатуру Нила Горсача.

Также Белый дом заявил о частичном бойкоте CNN. Администрация США отказывается посылать своих представителей на программы телеканала. Ранее Дональд Трамп обвинил несколько ведущих американских СМИ, в том числе New York Times, Washington Post и CNN, в необъективности и непрофессионализме.