В мире
1 Февраля 2017 12:06
Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло
В администрации Дональда Трампа - новые назначения. Руководить пограничной службой США будет Рональд Витиелло. На пост главы Верховного суда, который почти год был вакантным, президент США выдвинул кандидатуру Нила Горсача.
Также Белый дом заявил о частичном бойкоте CNN. Администрация США отказывается посылать своих представителей на программы телеканала. Ранее Дональд Трамп обвинил несколько ведущих американских СМИ, в том числе New York Times, Washington Post и CNN, в необъективности и непрофессионализме.
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