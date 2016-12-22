Рождественская ярмарка в центре Берлина вновь открылась для посетителей

22 Декабря 2016 12:06

Рождественская ярмарка в центре Берлина, где в минувший понедельник был совершен теракт, вновь открылась для посетителей. Многие до сих пор ставят здесь свечи и кладут цветы в память о 12 погибших. Раненых, напомним, 48 человек. Страх и ужас на улицах Германии после атаки быстро сменился гневными выступлениями. В немецкой столице прошли сразу три манифестации недовольных миграционной политикой властей.

По предварительным данным, за рулем грузовика, протаранившего палатки с людьми, был приезжий, тунисец Анис Амри. Он объявлен в розыск во всех странах шенгенской зоны. СМИ обнародовали фотографию и приметы преступника. Тем, кто предоставит информацию о его местонахождении, обещана награда в 100 тысяч евро. При этом, по данным немецких изданий, тунисец и ранее привлекал внимание местных властей. Его неоднократно арестовывали, в том числе за поддельные паспорта. Прокуратура подозревает мужчину в связях с радикальными исламистами.