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Российский адвокат Алексей Бинецкий стал очевидцем трагических событий в столице Германии
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20 Декабря 2016 21:11

Российский адвокат Алексей Бинецкий стал очевидцем трагических событий в столице Германии

Непосредственно в эпицентре событий в центре Берлина оказался известный российский адвокат Алексей Бинецкий. Нам удалось связаться с ним по "Скайпу". Он выходит на прямую связь со студией (Германия, связь по skype).

По последним данным, в результате теракта погибли 12 человек, еще 48 травмированы и находятся в больницах. Напомним, минувшим вечером грузовик въехал в толпу людей, которые пришли на рождественскую ярмарку в Берлине. Водитель пытался скрыться, но был схвачен. Второй человек, который находился в кабине во время наезда, погиб.

 

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