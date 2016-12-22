Российский адвокат Алексей Бинецкий стал очевидцем трагических событий в столице Германии

20 Декабря 2016 21:11

Непосредственно в эпицентре событий в центре Берлина оказался известный российский адвокат Алексей Бинецкий. Нам удалось связаться с ним по "Скайпу". Он выходит на прямую связь со студией (Германия, связь по skype).

По последним данным, в результате теракта погибли 12 человек, еще 48 травмированы и находятся в больницах. Напомним, минувшим вечером грузовик въехал в толпу людей, которые пришли на рождественскую ярмарку в Берлине. Водитель пытался скрыться, но был схвачен. Второй человек, который находился в кабине во время наезда, погиб.