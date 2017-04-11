Россия заблокировала западный проект резолюции по химатаке в Сирии

13 Апреля 2017 07:05

Россия заблокировала в Совбезе ООН западный проект резолюции по химатаке в Сирии. Проект накануне представили три страны - Великобритания, США и Франция. Они возложили ответственность за случившееся на сирийское правительство. Всего документ поддержали 10 членов Совбеза. Кроме России против принятия резолюции проголосовала и Боливия. Воздержались Казахстан, Эфиопия и Китай. Напомним, инцидент с возможным использованием химического оружия произошел 5 апреля в провинции Идлиб. В результате погибли от 80 до 100 человек, еще около 500 пострадали.