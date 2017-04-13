13 Апреля 2017 19:03

Накануне Россия заблокировала в Совбезе ООН западный проект резолюции по химатаке в Идлибе 4 апреля. Документ представили Великобритания, США и Франция, возложив ответственность за произошедшее на сирийское правительство. Резолюцию поддержали 10 членов Совбеза. Против ее принятия также проголосовала Боливия. Воздержались Китай, Казахстан и Эфиопия.

В ходе напряженного заседания Британия попыталась обвинить Россию в злоупотреблении правом вето при защите позиций президента Сирии Башара Асада, заявив, что "Москва потеряла доверие". Представитель России Владимир Сафронков отреагировал жестко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал российского дипломата и его слова в Совбезе прокомментировал так: "Ничего оскорбительного сказано не было. Темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений, а проявление мягкотелости чревато последствиями".