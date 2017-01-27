Россия - США: будет ли перезагрузка?

28 Января 2017 21:05

Исторический звонок в эти минуты связал Кремль и Белый дом. Телефонная беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина была намечена на 8 часов вечера по Москве и продолжалась 45 минут.

Это первый официальный контакт лидеров после инаугурации в Вашингтоне. В числе тем для обсуждения - борьба с исламским терроризмом и непростые отношения Москвы и Вашингтона. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что не стоит ожидать обстоятельного обсуждения всего спектра животрепещущих вопросов в ходе этого разговора. И призывал журналистов набраться терпения. Дональд Трамп также пообщался сегодня с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. О содержании последнего диалога подробная информация не поступала.