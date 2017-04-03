Россия скорбит по погибшим в питерском метро

4 Апреля 2017 07:00

В Санкт-Петербурге сегодня траур. Россияне скорбят по погибшим накануне в метро. По последним данным, взрыв унес 11 жизней. 45 пострадавших сейчас в больницах города. По информации отделения посольства Беларуси в Петербурге, нашему соотечественнику, который пострадал в результате теракта, уже сделали операцию. Угрозы жизни нет, он в состоянии средней тяжести, - говорят врачи.

Организаторов взрыва ищут. Официальной информации о них пока нет. Ранее ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, сообщил, что в розыск объявлены два человека. Появились и фотографии предполагаемых террористов. Не исключено, что взрыв мог совершить смертник-одиночка.

Машинист поезда Петербургского метрополитена, в вагоне которого днем 3 апреля произошел взрыв, будет представлен к награде. Его действия в чрезвычайной ситуации помогли избежать большего количества жертв. Следственным комитетом России взрыв квалифицирован как теракт, хотя проверяются и другие версии. И как только что стало известно, сегодня утром в метрополитене Санкт-Петербурга из-за бесхозного предмета закрывались две станции метро.