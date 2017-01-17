Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Россия провожает в последний путь жертв катастрофы Ту-154
В мире
RSS
Россия провожает в последний путь жертв катастрофы Ту-154
Скачать Поделиться

16 Января 2017 15:07

Россия провожает в последний путь жертв катастрофы Ту-154

Россия провожает в последний путь жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем - гражданские панихиды проходят в Москве и регионах. Проводить погибших в последний путь пришли сотни людей.  Трагедия, которая произошла 25 декабря, унесла жизни 92 человек. Самолет Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также артисты Ансамбля имени Александрова.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =