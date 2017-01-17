16 Января 2017 15:07

Россия провожает в последний путь жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем - гражданские панихиды проходят в Москве и регионах. Проводить погибших в последний путь пришли сотни людей. Трагедия, которая произошла 25 декабря, унесла жизни 92 человек. Самолет Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также артисты Ансамбля имени Александрова.