Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

28 Декабря 2016 19:08

Его передадут конфликтующим сторонам. Предполагается, что режим прекращения огня наступит уже завтра, но на террористов он распространяться не будет. В случае успеха соглашения последует обсуждение политического урегулирования. Как сообщается, российские специалисты по разминированию нашли на территории освобожденного Алеппо семь огромных арсеналов с боеприпасами, произведенными в США, Германии и Болгарии.