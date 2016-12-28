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Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии
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28 Декабря 2016 19:08

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Его передадут конфликтующим сторонам. Предполагается, что режим прекращения огня наступит уже завтра, но на террористов он распространяться не будет. В случае успеха соглашения последует обсуждение политического урегулирования. Как сообщается, российские специалисты по разминированию нашли на территории освобожденного Алеппо семь огромных арсеналов с боеприпасами, произведенными в США, Германии и Болгарии.

 

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