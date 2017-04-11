"Россельхознадзор призвали к селекции"

12 Апреля 2017 21:05

Российская прокуратура настаивает на серии отставок в надзорном ведомстве. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". В результате проверки следователям удалось установить, что ведомство Сергея Данкверта инициировало проверки, в том числе малого бизнеса, без законных оснований. Все это создавало дополнительную нагрузку на бизнес. Издание уточняет, что причиной необоснованных проверок могло стать желание Россельхознадзора и его отдельных чиновников заработать на сопутствующих надзорным мероприятиям платных услугах.

"...Нарушения Генпрокуратура выявила в Ивановской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Сахалинской и Ульяновской областях, в Дагестане, Чувашии, Туве, Хакасии, Хабаровском крае и Еврейской АО, а также в Санкт-Петербурге. В Краснодарском крае и Адыгее прокурорами было отозвано больше половины заявлений о проведении внеплановых проверок. При этом местное управление Россельхознадзора нашло выход из ситуации: проверки оформлялись как административное расследование, не требующее согласования с органами прокуратуры... Дополнительную нагрузку для бизнеса создает и то, что в ряде регионов Россельхознадзором игнорировалась возможность замены для малого бизнеса административных штрафов предупреждением".

Ранее Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии и к качеству белорусской продукции. С подачи ведомства, только по Минской области ограничивались поставки с 96 сельхозпредприятий. Прямые убытки превысили 5 миллионов рублей. Необоснованные ограничения в отношении товаров из Беларуси обсуждались и на недавней встрече президентов Беларуси и России в Москве. Кстати, еще в феврале выяснилось, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт лично заинтересован в ограничении поставок белорусской продукции на российский рынок. Оказалось, что Данкверт и члены его семьи связаны с рядом сельскохозяйственных предприятий, в том числе комплексами, которые занимаются разведением мясных и молочных пород коров. Это удалось выяснить российским активистам. Т.е. Сергей Данкверт делает деньги в сфере, которую сам же регулирует.