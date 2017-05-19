В мире
19 Мая 2017 19:06
Ричарду Рохасу предъявлены обвинения по 20 эпизодам покушения на убийство
Ричарду Рохасу, который вчера въехал в пешеходов на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, предъявлены обвинения по 20 эпизодам покушения на убийство. Очевидцы подтвердили, что мужчина наехал на толпу намеренно. Автомобиль двигался против движения и по тротуару, сбивая людей. В результате погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека получили травмы. Водителя задержали по горячим следам. Ему 26 лет, в прошлом он служил в ВМС США. Незадолго до трагедии Рохас употреблял наркотики. На допросе он пояснил, что слышал голоса и ждал смерти. Ранее Рохаса дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде.
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