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Сейчас проходит спецоперация по поиску обломков Ту-154 и тел погибших
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25 Декабря 2016 21:28

Сейчас проходит спецоперация по поиску обломков Ту-154 и тел погибших

Известно, что в результате трагедии погибли 92 человека. Сейчас проходит спецоперация по поиску обломков самолета и тел погибших. Многие из них уже подняты на поверхность. К сожалению, в Сочи немного портится погода, но будем надеяться, что она не помешает поисковым работам.  Все новая и новая информация поступает каждые несколько минут. Наш корреспондент Ольга Давидович следит за развитием ситуации - у нее подробности.

Последний полет разбившегося в Черном море Ту-154 продолжался всего около двух минут. Самолет не успел даже набрать высоту. Минувшей ночью борт Минобороны России вылетел из подмосковного аэропорта Чкаловский. В Адлере была промежуточная остановка  для дозаправки. Взяв курс на Сирию, он почти сразу пропал с радаров диспетчерской службы, не подавая при этом никакого сигнала бедствия.
  
Первое время была надежда, что самолет приземлился на воду - тогда, возможно, есть выжившие. Потом поступила информация, что лайнер разбился в горах. А затем первые результаты дала поисковая операция - в воде спасатели обнаружили обломки лайнера и вещи пассажиров. А после и сам самолет в полутора километрах от берега на глубине около 50 метров. Военные и спасатели почти сразу признали: никто из находившихся на борту не выжил. При таком крушении у людей практически не было шансов.
  
Сейчас район катастрофы прочесывают корабли и вертолеты, задействованы беспилотники и  глубоководные аппараты. Для обследования дна МЧС направило водолазов.  Всего в поисково-спасательной операции участвуют более 3 тысяч человек. В акватории, между тем, находят тела погибших - опознать их пока невозможно, потребуются генетические экспертизы.

Минобороны России опубликовало список пассажиров и членов экипажа Ту-154. Кроме восьми военнослужащих, на борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова - основной состав коллектива вместе с художественным руководителем - генерал-лейтенантом Валерием Халиловым. Частые гости на авиабазе Хмеймим, в этот раз музыканты летели поздравить военных с наступающим Новым годом. Приготовили часовой концерт. 64 артиста, 64 судьбы.
  
Среди погибших артистов  - четыре юные балерины. Девушкам не было и 25 лет. Одна из них - Ралина Гильманова - погибла вместе с женихом Михаилом. В ближайшее время молодые люди должны были пожениться.
  
На борту разбившегося лайнера находилась  основатель и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза. Она одна из первых высказалась за создание в Сирии гуманитарной миссии, которая бы занималась доставкой и распределением лекарственных препаратов, которых не хватает в стране. В этот раз она отправилась в арабскую республику, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. Еще девять человек - журналисты: три съемочные группы российских телеканалов Первого, "Звезды" и НТВ. Все они готовились снимать репортажи о том, что сейчас происходит в Сирии.
  
По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия крушения -   техническая неисправность при наборе высоты. Отмечается также сложность самого аэропорта Адлера - заход только со стороны моря. Возможность ухода на второй круг ограничена. Не исключается и ошибка пилотирования, хотя подчеркивается, что экипаж был опытный. Ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что силовики прорабатывают и версию теракта.

 

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