Резня в немецком Франкентале

13 Марта 2017 07:21

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. 4 человека ранены. Известно, что причиной инцидента стала ссора в баре. 29-летний молодой человек не захотел оплачивать счет. Из-за чего повздорил с хозяином бара, достал нож, выбежал на улицу и начал без разбора нападать на прохожих. Мужчина задержан.