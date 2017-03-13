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Резня в немецком Франкентале
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13 Марта 2017 07:21

Резня в немецком Франкентале

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. 4 человека ранены. Известно, что причиной инцидента стала ссора в баре. 29-летний молодой человек не захотел оплачивать счет. Из-за чего повздорил с хозяином бара, достал нож, выбежал на улицу и начал без разбора нападать на прохожих. Мужчина задержан.

  

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