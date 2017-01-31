Резкое обострение ситуации на востоке Украины

31 Января 2017 19:00

В районе Авдеевки третьи сутки идут активные бои. Объявлено чрезвычайное положение. Из-за обстрелов нет электричества, тепла и частично водоснабжения (а в регионе 20-градусные морозы,) отсутствует связь. Проводится эвакуация мирного населения. По заявлениям штаба АТО, ополченцы пытались захватить позиции украинских военных. За массивным обстрелом последовал штурм населенного пункта. По разным данным, погибли от 7 до 15 человек. Десятки получили ранения. Среди пострадавших есть мирные жители. Звуки выстрелов слышны в пригороде Донецка - селе Макеевка - и окрестностях города Ясиноватая. Серьезно повреждены объекты инфраструктуры. В Донецке обесточена шахта имени Засядько. Под землей были заблокированы свыше 200 горняков. Сейчас все они - на поверхности.

Сегодня ситуацию в Авдеевке обсудит Постоянный совет ОБСЕ. Президент Украины Петр Порошенко также решил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Оно может пройти в формате видеоконференции. А завтра в Минске состоится плановая встреча переговорщиков от Украины, ОБСЕ и России.