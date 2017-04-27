28 Апреля 2017 19:05

Режим стихийного бедствия введен на юге и востоке Чехии из-за обильного снегопада. Тысячи людей остались без электричества. Из-за гололеда и упавших деревьев остановлено движение на многих участках автомобильных и железных дорог. Часть из них заблокированы перевернувшимися машинами. По словам синоптиков, осадки не прекратятся и завтра.

Снегопады захватили и юг Польши. А вот на остальной территории страны из-за непрерывных дождей из берегов стали выходить реки. Сигнальный уровень опасности уже превышен в семи областях. Наиболее опасная ситуация - в Лодзинской, Опольской и Слаской областях. Там объявлен третий уровень тревоги.