В мире
28 Апреля 2017 19:05
Режим стихийного бедствия введен на юге и востоке Чехии
Режим стихийного бедствия введен на юге и востоке Чехии из-за обильного снегопада. Тысячи людей остались без электричества. Из-за гололеда и упавших деревьев остановлено движение на многих участках автомобильных и железных дорог. Часть из них заблокированы перевернувшимися машинами. По словам синоптиков, осадки не прекратятся и завтра.
Снегопады захватили и юг Польши. А вот на остальной территории страны из-за непрерывных дождей из берегов стали выходить реки. Сигнальный уровень опасности уже превышен в семи областях. Наиболее опасная ситуация - в Лодзинской, Опольской и Слаской областях. Там объявлен третий уровень тревоги.
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