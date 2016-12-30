Режим прекращения огня в Сирии будет действовать с полуночи 30 декабря

29 Декабря 2016 19:08

Долгожданное перемирие в Сирии: режим прекращения огня будет действовать с полуночи 30 декабря. По словам Министра обороны России Сергея Шойгу, ранее на перемирие согласились отряды умеренной оппозиции, которые контролируют ряд территорий в центре Сирии. Переговоры о такой возможности Минобороны России вело при посредничестве Турции. Достигнута также предварительная договоренность о проведении мирных переговоров. При этом режим перемирия не распространяется на террористические организации "Фронт ан-Нусра" и "Исламское государство". Предполагается, что встреча представителей сирийских властей и оппозиционных сил может состояться в середине января на территории Казахстана. На февраль же запланирован очередной раунд переговоров в Женеве.