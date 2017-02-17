Режим прекращения огня должен вступить в силу сегодня в Донбассе

20 Февраля 2017 07:05

Такое решение приняли на выходных участники встречи в Мюнхене. "Нормандская четверка" готова использовать все свое влияние для установления перемирия. Была согласована и новая встреча для начала политического процесса "Минск-2". Она пройдет, как ожидается, в белорусской столице 1 марта. Главная тема переговоров - обмен пленными. Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что минские договоренности не выполняются, а Донбассу необходимо установление полноценного перемирия.