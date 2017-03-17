Режим максимальной террористической угрозы продлен во Франции

17 Марта 2017 21:07

Он будет действовать вплоть до 14 июля - Дня взятия Бастилии, заявил президент страны Франсуа Олланд. Связано это сразу с двумя резонансными инцидентами. Накануне в парижскую штаб-квартиру МВФ неизвестные прислали посылку со взрывным устройством. Открывшая пакет сотрудница получила сильные ожоги рук и лица. Происшествие квалифицировали как теракт. А в городе Грас 17-летний студент открыл огонь в лицее. Ранения получили восемь человек. Как сообщил Олланд, решение о прекращении режима ЧП, введенного после ноябрьских терактов 2015-го, будут принимать уже новые власти. Первый тур президентских выборов, напомним, пройдет 23 апреля. К одному из лидеров гонки - Франсуа Фийону - у прокуратуры появились новые вопросы, а именно происхождение роскошных костюмов политика. Одежду на сумму почти в 50 тысяч евро оплатил некий анонимный друг. Следователи теперь пытаются установить, не был ли этот жест платой за какие-то услуги. Сам Фийон подтвердил факт подарка, подчеркнув, что не видит в этом ничего зазорного. Ранее политика уже обвинили в растрате госсредств.