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Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен
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14 Апреля 2017 07:26

Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Мера введена в стране после неудавшейся попытки госпереворота в прошлом году. В январе режим продлили до апреля. Такой формат позволяет турецкому правительству принимать определенные меры без одобрения парламента.

В это воскресенье турецкие избиратели выразят свое отношение к реформе Конституции. Если большинство одобрят поправки, Анкара перейдет от парламентской к президентской форме правления. Реформа станет одним из самых больших изменений в управлении Турции за последние 100 лет.

  

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