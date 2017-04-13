Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен

14 Апреля 2017 07:26

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Мера введена в стране после неудавшейся попытки госпереворота в прошлом году. В январе режим продлили до апреля. Такой формат позволяет турецкому правительству принимать определенные меры без одобрения парламента.

В это воскресенье турецкие избиратели выразят свое отношение к реформе Конституции. Если большинство одобрят поправки, Анкара перейдет от парламентской к президентской форме правления. Реформа станет одним из самых больших изменений в управлении Турции за последние 100 лет.