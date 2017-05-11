Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Рейс United Airlines задержали из-за скорпиона
В мире
RSS
Рейс United Airlines задержали из-за скорпиона
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 12:05

Рейс United Airlines задержали из-за скорпиона

Опасного путешественника задержали на рейсе United Airlines. Самолет должен был проследовать из Хьюстона в Эквадор. Перед выездом на взлетную полосу один из пассажиров заметил скорпиона, который выполз из одежды соседа. В итоге сотрудники авиакомпании вызвали медработников, а после всех пересадили в другой самолет. Никто не пострадал.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =