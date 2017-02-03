RSS В мире

4 Февраля 2017 12:08

Республиканцы потребовали ужесточить правила проведения акций протеста в США

За последние месяцы было подготовлено около 10 законопроектов, которые ограничивают протестное движение. По сообщению агентства "Блумберг", инициативы рассматриваются на фоне демонстраций в США, ставших самыми масштабными со времен протестов против войны во Вьетнаме. Митингующим хотят запретить носить маски и наказывать пятилетним заключением за попытки перекрытия транспортных магистралей. Также предлагается штрафовать демонстрантов за мусор на дорогах.