Республиканская партия США вынесла на рассмотрение законопроект о ликвидации Минобразования

16 Февраля 2017 12:08

Конгрессмены от Республиканской партии США вынесли на рассмотрение законопроект о ликвидации Минобразования. Упразднить ведомство предлагают с конца будущего года. По мнению авторов проекта, образовательная система США неэффективна, дорога и слишком бюрократизирована, поэтому следует ее пересмотреть. Если законопроект будет одобрен в конгрессе, позднее его рассмотрит президент США Дональд Трамп. Во время предвыборной гонки он отмечал, что собирается сократить финансирование Минобразования, а также распределить его функции на местном уровне. Речь тогда шла и о возможной ликвидации министерства.