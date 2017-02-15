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Республиканская партия США вынесла на рассмотрение законопроект о ликвидации Минобразования
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16 Февраля 2017 12:08

Республиканская партия США вынесла на рассмотрение законопроект о ликвидации Минобразования

Конгрессмены от Республиканской партии США вынесли на рассмотрение законопроект о ликвидации Минобразования. Упразднить ведомство предлагают с конца будущего года. По мнению авторов проекта, образовательная система США неэффективна, дорога и слишком бюрократизирована, поэтому следует ее пересмотреть. Если законопроект будет одобрен в конгрессе, позднее его рассмотрит президент США Дональд Трамп. Во время предвыборной гонки он отмечал, что собирается сократить финансирование Минобразования, а также распределить его функции на местном уровне. Речь тогда шла и о возможной ликвидации министерства.

  

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