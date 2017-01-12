Рэкс Тиллерсон: действия России игнорируют интересы США

11 Января 2017 19:03

В Вашингтоне на слушаниях в сенате выступает бывший глава "Эксон Мобил". Рэкс Тиллерсон - именно его Трамп выдвинул на пост госсекретаря - уже успел заявить, что действия России игнорируют интересы США. При этом он не уточнил, о каких конкретно действиях идет речь. Будущий глава Госдепа призывает к честному и открытому диалогу с Москвой.

Сегодня же выступает и группа американских сенаторов. Они настроены более радикально. Депутаты внесли в конгресс законопроект о введении новых санкций в отношении России. По словам Бена Кардина, санкции будут относиться к физлицам якобы ответственным за кибератаки против США.