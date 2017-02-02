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2 Февраля 2017 07:08

Рекс Тиллерсон утвержден в должности главы госдепа США

Во время жарких споров в сенате за него проголосовали 56 конгрессменов, против – 43. Кандидатура экс главы нефтяной компании Exxon Mobil вызывала сомнения у членов конгресса из-за связей Тиллерсона с Россией. Ранее на слушаниях он заявил, что Москва представляет угрозу, но в то же время призвал к честному диалогу с Кремлем. Церемония приведения к присяге нового госсекретаря США прошла в Белом доме.