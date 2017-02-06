Рекордный перелет - из Катара в Новую Зеландию

6 Февраля 2017 08:09

Самый длительный беспосадочный коммерческий рейс прошел успешно. Перелет по маршруту Доха-Окленд (а это 14 с половиной тысяч километров) выполнил лайнер авиакомпании Катар Airways . Боинг 777-200 находился в воздухе 16 часов 23 минуты. При этом посадку совершили на несколько минут раньше запланированного времени. А из-за встречного ветра обратная дорога может занять на час больше.