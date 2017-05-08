В мире
8 Мая 2017 15:03
Рекордные паводки и в Канаде
В провинции Квебек введен режим чрезвычайного положения. Подтоплены более 2 тысяч домов. Жителям помогают более тысячи военных. Они возводят насыпи и укрепляют плотины. Известно, что накануне на севере Монреаля прорвало несколько дамб. Синоптики сообщают, в ближайшие дни дождь не прекратится.
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