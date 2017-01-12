Рекордные морозы добрались до Салоников

12 Января 2017 07:07

Небывалые холода в северной столице Греции стоят уже четыре дня. В последний раз такие температуры здесь фиксировали 54 года назад. Редкие для Эллады морозы и снегопады принес антициклон "Ариадна" из Сибири. Высота снежного покрова превысила метр. В некоторых регионах ввели режим ЧП.