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Рекордные морозы добрались до Салоников
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12 Января 2017 07:07

Рекордные морозы добрались до Салоников

Небывалые холода в северной столице Греции стоят уже четыре дня. В последний раз такие температуры здесь фиксировали 54 года назад. Редкие для Эллады морозы и снегопады принес антициклон "Ариадна" из Сибири. Высота снежного покрова превысила метр. В некоторых регионах ввели режим ЧП.

  

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