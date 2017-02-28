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Рекордное количество снега выпало в Рейкьявике
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28 Февраля 2017 08:10

Рекордное количество снега выпало в Рейкьявике

Коммунальные службы разгребают снежные завалы. На трассах спасатели работают в экстренном режиме. Зафиксированы десятки мелких ДТП. Пострадавших, к счастью, нет. Из-за аномальной погоды временно не работают школы.


 

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