Редкий орангутан-альбинос идет на поправку

11 Мая 2017 19:05

Редкий орангутан-альбинос, спасенный в Индонезии, идет на поправку. Об этом сообщают ветеринары центра, где самочку лечат в условиях карантина. Специалисты настроены оптимистично. Говорят, у подопечной уже хороший аппетит. Ранее животное держали в клетке местные жители. Спасли ее природозащитники. Обезьяна была в плохом состоянии и сильно истощена. Сейчас она весит почти 13 килограммов, но этого мало для ее возраста.