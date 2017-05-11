В мире
11 Мая 2017 19:05
Редкий орангутан-альбинос идет на поправку
Редкий орангутан-альбинос, спасенный в Индонезии, идет на поправку. Об этом сообщают ветеринары центра, где самочку лечат в условиях карантина. Специалисты настроены оптимистично. Говорят, у подопечной уже хороший аппетит. Ранее животное держали в клетке местные жители. Спасли ее природозащитники. Обезьяна была в плохом состоянии и сильно истощена. Сейчас она весит почти 13 килограммов, но этого мало для ее возраста.
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