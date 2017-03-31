Разведка США узнала о новых способах организации терактов в самолетах

1 Апреля 2017 12:05

Спецслужбы США рассказали о придуманном "Исламским государством" методе размещения взрывчатки в гаджетах. Об этом сообщает канал CNN. По мнению американской разведки, боевики разработали технологию, позволяющую разместить взрывчатое вещество в переносных электронных устройствах. Отмечается, что приборы, которые в аэропортах используются для сканирования и проверки, не смогут увидеть взрывчатку в ноутбуках и смартфонах. Именно эта информация сыграла роль в решении Дональда Трампа запретить провоз электронных устройств в самолётах, летящих в США из государств Ближнего Востока и Африки.

Тем временем ФБР на официальном сайте обнародовало снимки, на которых запечатлен Пентагон после атаки террористов 11 сентября 2001 года. Серия из 27 фотографий демонстрирует разрушения, обломки пассажирского лайнера и работу спасателей. Жертвами терактов стали 2 тысячи 974 человека. А в самом Пентагоне погибли 125 человек.