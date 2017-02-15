16 Февраля 2017 09:05

Разведка США скрывала информацию от президента США Дональда Трампа во избежание утечек. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Сотрудники американских спецслужб утаили от президента данные об источниках и способах получения информации. В частности, от Трампа была скрыта слежка за иностранными государствами. Разведслужбы опасаются, что важные данные могут просочиться в прессу и стать достоянием общественности.