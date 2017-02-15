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Разведка США скрывала информацию от президента США Дональда Трампа
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16 Февраля 2017 09:05

Разведка США скрывала информацию от президента США Дональда Трампа

Разведка США скрывала информацию от президента США Дональда Трампа во избежание утечек. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Сотрудники американских спецслужб утаили от президента данные об источниках и способах получения информации. В частности, от Трампа была скрыта слежка за иностранными государствами. Разведслужбы опасаются, что важные данные могут просочиться в прессу и стать достоянием общественности.
  

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