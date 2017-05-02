Размещенная в Южной Корее система противоракетной обороны США готова к перехвату ракет

2 Мая 2017 07:08

Это комплекс наземного базирования, доставленный на Корейский полуостров в начале марта. Он предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Республики Кореи миллиард долларов за развертывание системы THAAD, однако Сеул отказался платить.