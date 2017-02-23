Размер долга США составляет рекордные 19,5 триллиона долларов

23 Февраля 2017 19:07

Американский бюджет вышел из-под контроля, и требуется режим экономии. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, национальный долг увеличился вдвое за восемь лет. "Мы должны прекратить чрезмерные выплаты и злоупотребления, договориться о лучших ценах и стараться сэкономить все до последнего доллара", - подчеркнул американский президент. Размер долга США составляет рекордные девятнадцать с половиной триллионов долларов.

Однако обещания Трампа пока не спасают от роста критики в адрес Республиканской партии. На это пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что протесты против членов конгресса зачастую устраивают профессиональные протестующие. В администрации Трампа уверены, что "есть и определенная искусственная база, которая громко себя ведет, мешает, часто для того, чтобы привлечь внимание прессы". Сам президент накануне предположил в Twitter, что протесты организуют левые активисты, а не беспартийные избиратели.