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Растет число жертв наводнения и схода селя на юго-западе Колумбии
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4 Апреля 2017 08:03

Растет число жертв наводнения и схода селя на юго-западе Колумбии

Погибших - уже 273. На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий стихии власти направили военных. Спасатели сообщают, что работы затруднены плохой погодой и поврежденными дорогами. В регионе разрушены многие мосты.  

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