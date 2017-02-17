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Растет число жертв кровавого теракта и в Пакистане
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17 Февраля 2017 07:14

Растет число жертв кровавого теракта и в Пакистане

Погибших уже 72 человека, раненых - более 200. Напомним, накануне смертник привел в действие бомбу в городе Серван-Шариф - это на юге страны - прямо во время религиозного обряда в суфийской мечети. Ответственность за атаку на себя взяла группировка "Исламское государство".  

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