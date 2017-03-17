Растет число жертв авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина в провинции Алеппо

17 Марта 2017 15:07

В списке погибших - от 40 до 75 человек. Десятки получили ранения. Известно, что воздушная бомбардировка случилась во время молитвы. Здание в результате удара обрушилось. Часть людей все еще находится под завалами. Все пострадавшие - мирные жители. Вину за трагическое происшествие взяли на себя ВВС США. Американские летчики целились в боевиков "Исламского государства", которые находились рядом с мечетью. Снаряд попал в храм по ошибке.