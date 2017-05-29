Растет число задержанных по делу о теракте в британском Манчестере

29 Мая 2017 21:00

В графстве Сассекс полиция задержала 16-го подозреваемого. Его имя пока не раскрывается. Также сегодня стало известно, что британская служба безопасности МИ-5 расследует действия своих сотрудников, которые проигнорировали информацию о радикальных взглядах смертника Салмана Абеди. Правительство Соединенного Королевства признало, что агенты трижды получали предупреждения, касающиеся Абеди и его убеждений. Теперь МИ-5 предстоит отчитаться о своих действиях перед министрами и надзорными инстанциями. Напомним, в результате теракта на "Манчестер-Арене" 22 мая погибли 22 человека.