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Растет число выживших в итальянском отеле
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21 Января 2017 12:05

Растет число выживших в итальянском отеле

К этому моменту их уже 13. Несколько дней здесь идет операция по спасению людей из-под завалов гостиницы "Ригопьяно", которая была погребена под снежной лавиной. Многих постояльцев (в их числе и дети) уже отправили в больницу на вертолетах. По словам итальянских спасателей, в снежных пустотах под обломками отеля человек имеет все шансы выжить до 80-ти часов. Надежду на это дает то, что большая часть людей были одеты в горнолыжные костюмы. Именно это поможет помочь не умереть от переохлаждения.

 

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