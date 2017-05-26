Растет число умерших от холеры в Йемене

26 Мая 2017 08:06

В ООН сообщили, что жертвами страшной болезни за последние месяцы стали 418 человек. Вспышки заболевания зафиксированы в 19-ти из 22-х провинций страны. Чтобы избежать беспрецедентной катастрофы, Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации оказать помощь в борьбе с эпидемией. Отметим, первая вспышка заболевания была осенью прошлого года. По данным ВОЗ, в тех районах, где высок риск заражения, проживают почти 8 миллионов человек.