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Растет число умерших от холеры в Йемене
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26 Мая 2017 08:06

Растет число умерших от холеры в Йемене

В ООН сообщили, что жертвами страшной болезни за последние месяцы стали 418 человек. Вспышки заболевания зафиксированы в 19-ти из 22-х провинций страны. Чтобы избежать беспрецедентной катастрофы, Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации оказать помощь в борьбе с эпидемией. Отметим, первая вспышка заболевания была осенью прошлого года. По данным ВОЗ, в тех районах, где высок риск заражения, проживают почти 8 миллионов человек.

  

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