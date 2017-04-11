Расследованием взрывов у автобуса с футболистами "Боруссии" займется генеральная прокуратура Германии

12 Апреля 2017 15:10

Расследованием взрывов, которые произошли накануне у автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии", займется генеральная прокуратура Германии. Ведомство занимается исключительно особо важными и громкими преступлениями. В полиции подчеркнули, что пока говорить о теракте рано, а атака была направлена конкретно против футбольного клуба. Три взрыва малой мощности прогремели после того, как автобус с игроками отъехал от отеля по направлению к стадиону. Пострадал один человек - защитник Марк Бартра. Уже в больнице его прооперировали и удалили осколки. Футболист получил перелом лучевой кости. От удара в автобусе были выбиты стекла. Рядом была обнаружена записка, в которой ее авторы берут ответственность на себя. Подробное содержание написанного полиция не разглашает. После происшествия игроки вернулись в отель, по словам представителей клуба, вся команда в шоковом состоянии.

Райнхард Раубалль, президент ФК "Боруссия": "Для игроков это чрезвычайно сложная ситуация. Но они профессионалы и, я уверен, отлично выполнят свою работу. Было бы просто ужасно, если бы команда находилась под влиянием людей, устроивших это сумасшествие. В среду будет очень важно послать обществу позитивные сигналы".

Хосе Бартра, отец Марка Бартра: "Когда мы говорили с ним, он был все еще напуган. По-видимому, он услышал очень сильный шум, вспышку, и затем он чувствовал головную боль и боль в руке. Он не знал, что произошло. Кто-то сказал, что они должны лежать на полу. Я разговаривал с сыном после операции, он сказал, что все хорошо и через несколько дней сможет вернуться домой".

Четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между “Боруссией” и “Монако” пройдет сегодня. Он начнется в 19.45. В связи с инцидентом повышенные меры безопасности приняты и в Мюнхене, где сыграют "Реал" и "Бавария". Автобус с испанцами изменит маршрут и будет досмотрен с собаками. Впервые игроков "Реала" будет сопровождать полицейский эскорт.