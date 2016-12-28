Расследование катастрофы под Сочи продолжается. Все три бортовых самописца Ту-154 найдены

27 Декабря 2016 21:18

Все три бортовых самописца Ту-154 найдены. Основной - уже в Подмосковье. Специалисты приступили к его расшифровке. Первых результатов ждут уже к пятнице. В районе крушения в Черном море идет поисковая операция. Водолазы обнаружили более 150-ти обломков лайнера, в том числе двигатель. Все элементы передадут криминалистам. Следователи склоняются к версии с проникновением посторонних предметов в двигатель. За три дня из воды извлечены 16 тел. Два из них опознаны.

Масштабная поисковая операция у берегов Сочи идет в круглосуточном режиме. Задействованы две сотни водолазов, 45 кораблей, самолеты и вертолеты МЧС, глубоководные аппараты и батискафы. По информации Министерства обороны, основная часть обломков находится на глубине 30 метров в полутора километрах от берега. С помощью сонаров установлено, что фрагменты разбросаны по дну в радиусе порядка пятисот метров.

Центром поисковых работ - исследовательское судно "Эпрон". С его борта в море спускаются водолазы. Они тщательно изучают дно и поднимают на поверхность небольшие обломки и вещи пассажиров. Именно их силами и удалось извлечь первый из черных ящиков.

Днем его доставили спецрейсом в Подмосковье. Специалисты уже приступили к расшифровке. Этот самописец содержит параметрические данные - скорость, высота, параметры двигателя, гидросистем, топлива и другие технические показатели лайнера. И хотя черный ящик не поврежден и хорошо сохранился, пока неясно, когда удастся получить первые данные по декодированию. Одни эксперты не исключают вероятности того, что это произойдет уже в течение суток, другие призывают набраться терпения - по их мнению, на дешифровку может уйти несколько недель.

Два других самописца также обнаружены. У Ту-154 их всего три - речевой и два параметрических. Всего на глубине найдены более 150 обломков самолета, в том числе двигатель (он развалился на три части), стойка шасси и элементы обшивки. Вчера поздно вечером при помощи самоходного морского крана удалось достать один из самых крупных обломков - часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами. Его размер три с половиной на четыре с половиной метра.

Сегодня к работе приступили обитаемые глубоководные аппараты Русского географического общества - с их помощью планируется детально изучить обстановку под водой в месте поисков.

Накануне в Москву прибыл первый борт с телами жертв катастрофы. Опознание проходит в специальном центре судебной медицины и криминалистики Минобороны. Уже известно, что погибших при крушении похоронят с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Всего на борту самолета, который направлялся в Сирию, было 92 человека. Большинство - участники ансамбля имени Александрова, а также журналисты и директор благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Между тем в деле о крушении Ту-154 появился очевидец - это сотрудник береговой охраны, который в момент авиакатастрофы находился в акватории Сочи на катере. Он рассказал, что самолет вместо того чтобы набрать высоту, как будто пытался сесть на воду. При этом положение лайнера, по его словам, было странным. Он сравнил его с мотоциклом на заднем колесе. Впрочем, некоторые эксперты уже подвергли слова очевидца критике, ссылаясь на то, что в этих широтах в этом часу и в это время года довольно темно, чтобы разглядеть летящий над морем самолет.

Сейчас специалисты изучают схему взлета Ту-154 и переговоры экипажа. Версий, над которыми работает следствие, по официальным сообщениям, по-прежнему четыре. Это попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Не исключается, что борт был перегружен. Никаких свидетельств того, что жертвы крушения погибли в результате взрыва, экспертам пока обнаружить не удалось.