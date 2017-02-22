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Ракета-носитель "Союз-У" отправилась в свой последний полет
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22 Февраля 2017 12:04

Ракета-носитель "Союз-У" отправилась в свой последний полет

Исторический пуск состоялся: в свой последний полет с космодрома Байконур отправилась ракета-носитель "Союз-У". Она вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс", который через двое суток доставит на МКС более двух с половиной тонн различных грузов (топливо, кислород, оборудование и посылки для космонавтов). "Союз-У" эксплуатировалась более 40 лет - с 73-го. Эта серия стала самой массовой - почти 800 пусков. Последующие запуски грузовых кораблей планируется проводить с использованием более совершенной модели - "Союз-2.1а".

  

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